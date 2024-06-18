(Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна

(Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна

Место рождения

Лоханино

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Вахнин Абрам Иванович

Мать: (Валенина) Анна Матвеевна

Лоханино
Бракосочетание
10.01.1893

Муж: Ильин Семен Иванович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ильин Георгий

Отец ребёнка: Ильин Семен Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1895

Дочь: Кузнецова (Ильина) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Ильин Семен Иванович

Лоханино
Рождение ребёнка
1897

Сын: Ильин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Ильин Семен Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1902

Сын: Ильин Василий Семенович

Отец ребёнка: Ильин Семен Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1909

Дочь: (Ильина) Елена

Отец ребёнка: Ильин Семен Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.