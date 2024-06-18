(Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна
Место рожденияЛоханино
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Вахнин Абрам Иванович
Лоханино
Бракосочетание
10.01.1893
Муж: Ильин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ильин Георгий
Отец ребёнка: Ильин Семен Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1895
Дочь: Кузнецова (Ильина) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Ильин Семен Иванович
Лоханино
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Ильин Семен Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1902
Отец ребёнка: Ильин Семен Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1909
Дочь: (Ильина) Елена
Отец ребёнка: Ильин Семен Иванович
Смерть
Неизвестно