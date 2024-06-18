Ильин Семен Иванович
Место рожденияГрачево
Дата рождения18.04.1871
Дата смерти12.11.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1871
Отец: Ильин Иван Иванович
Мать: (Жаркова) Марфа Агаповна
Грачево
Бракосочетание
10.01.1893
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ильин Георгий
Мать ребёнка: (Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна
Рождение ребёнка
23.04.1895
Дочь: Кузнецова (Ильина) Александра Семеновна
Мать ребёнка: (Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна
Лоханино
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: (Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна
Рождение ребёнка
25.03.1902
Мать ребёнка: (Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна
Рождение ребёнка
12.06.1909
Дочь: (Ильина) Елена
Мать ребёнка: (Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна
Смерть
12.11.1947