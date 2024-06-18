Ильин Семен Иванович 18.04.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильин Семен Иванович

Место рождения

Грачево

Дата рождения

18.04.1871

Дата смерти

12.11.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1871

Отец: Ильин Иван Иванович

Мать: (Жаркова) Марфа Агаповна

Грачево
Бракосочетание
10.01.1893

Жена: (Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ильин Георгий

Мать ребёнка: (Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна

Рождение ребёнка
23.04.1895

Дочь: Кузнецова (Ильина) Александра Семеновна

Мать ребёнка: (Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна

Лоханино
Рождение ребёнка
1897

Сын: Ильин Михаил Семенович

Мать ребёнка: (Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна

Рождение ребёнка
25.03.1902

Сын: Ильин Василий Семенович

Мать ребёнка: (Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна

Рождение ребёнка
12.06.1909

Дочь: (Ильина) Елена

Мать ребёнка: (Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна

Смерть
12.11.1947

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