Кузнецова (Ильина) Александра Семеновна 23.04.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Ильина) Александра Семеновна

Место рождения

Лоханино

Дата рождения

23.04.1895

Дата смерти

01.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1895

Отец: Ильин Семен Иванович

Мать: (Ильина (Вахнина)) Евдокия Абрамовна

Лоханино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович

Рождение ребёнка
09.05.1928

Дочь: Ильина (Кузнецова) Лидия Анисимовна

Отец ребёнка: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович

Грачево
Рождение ребёнка
29.09.1930

Сын: Кузнецов Константин Анисимович

Отец ребёнка: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович

Грачево
Смерть
01.12.1967
Грачево

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