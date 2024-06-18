Кузнецова (Ильина) Александра Семеновна
Место рожденияЛоханино
Дата рождения23.04.1895
Дата смерти01.12.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1895
Лоханино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1928
Дочь: Ильина (Кузнецова) Лидия Анисимовна
Отец ребёнка: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович
Грачево
Рождение ребёнка
29.09.1930
Сын: Кузнецов Константин Анисимович
Отец ребёнка: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович
Грачево
Смерть
01.12.1967
Грачево