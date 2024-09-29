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Пургин Михаил Вавилович

Место рождения

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.10.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1852 ст.

Отец: Пургин Вавило Викторович

Мать: Пургина (Соколова) Устинья Васильевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.01.1872 ст.

Жена: Пургина (Егорова) Евдокия Осиповна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.10.1872

Сын: Пургин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Пургина (Егорова) Евдокия Осиповна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.08.1874

Дочь: Метлина (Пургина) Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Пургина (Егорова) Евдокия Осиповна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.08.1877 ст.

Сын: Метлин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Пургина (Егорова) Евдокия Осиповна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.07.1879 ст.

Сын: Пургин Семен Михайлович

Мать ребёнка: Пургина (Егорова) Евдокия Осиповна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Брат близнец с Ильей
Рождение ребёнка
15.07.1879 ст.

Сын: Пургин Илья Михайлович

Мать ребёнка: Пургина (Егорова) Евдокия Осиповна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Брат близнец с Семеном
Рождение ребёнка
05.11.1882

Сын: Пургин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Пургина (Егорова) Евдокия Осиповна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.10.1883

Сын: Пургин Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Пургина (Егорова) Евдокия Осиповна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пургина Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Пургина (Егорова) Евдокия Осиповна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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