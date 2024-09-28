Пургина (Соколова) Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПургина (Соколова) Устинья Васильевна

Пургина (Соколова) Устинья Васильевна

Место рождения

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

24.02.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Соколов Василий Яковлевич

Мать: Соколова Анна Петровна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
28.01.1849 ст.

Муж: не указан

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.08.1850 ст.

Сын: Пургин Александр Вавилович

Отец ребёнка: Пургин Вавило Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.10.1852 ст.

Сын: Пургин Михаил Вавилович

Отец ребёнка: Пургин Вавило Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.12.1854 ст.

Сын: Пургин Евграф Вавилович

Отец ребёнка: Пургин Вавило Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.07.1856 ст.

Сын: Пургин Иван Вавилович

Отец ребёнка: Пургин Вавило Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Родился в один день с близнецом Владимиром
Рождение ребёнка
14.07.1856 ст.

Сын: Пургин Владимир Вавилович

Отец ребёнка: Пургин Вавило Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Родился в один день с близнецом Иваном
Рождение ребёнка
23.08.1857 ст.

Сын: Пургин Александр Вавилович

Отец ребёнка: Пургин Вавило Викторович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кошлева (Пургина) Александра Вавиловна

Отец ребёнка: Пургин Вавило Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.11.1862 ст.

Дочь: Забелина (Пургина) Екатерина Вавиловна

Отец ребёнка: Пургин Вавило Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пургин Александр Вавилович

Отец ребёнка: Пургин Вавило Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
24.02.1896 ст.
Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.