Пургина (Соколова) Устинья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти24.02.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Соколов Василий Яковлевич
Мать: Соколова Анна Петровна
Бракосочетание
28.01.1849 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
15.08.1850 ст.
Рождение ребёнка
30.10.1852 ст.
Отец ребёнка: Пургин Вавило Викторович
Рождение ребёнка
01.12.1854 ст.
Отец ребёнка: Пургин Вавило Викторович
Рождение ребёнка
14.07.1856 ст.
Отец ребёнка: Пургин Вавило Викторович
Родился в один день с близнецом Владимиром
Рождение ребёнка
14.07.1856 ст.
Сын: Пургин Владимир Вавилович
Отец ребёнка: Пургин Вавило Викторович
Родился в один день с близнецом Иваном
Рождение ребёнка
23.08.1857 ст.
Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Кошлева (Пургина) Александра Вавиловна
Отец ребёнка: Пургин Вавило Викторович
Рождение ребёнка
22.11.1862 ст.
Дочь: Забелина (Пургина) Екатерина Вавиловна
Отец ребёнка: Пургин Вавило Викторович
Рождение ребёнка
1863
Смерть
24.02.1896 ст.