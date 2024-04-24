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Пургин Александр Вавилович

Место рождения

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Пургин Вавило Викторович

Мать: Пургина (Соколова) Устинья Васильевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пургина Феодосья Мелентьевна

Рождение ребёнка
25.09.1881

Сын: Пургин Павел Александрович

Мать ребёнка: Пургина Феодосья Мелентьевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.04.1883

Дочь: Пургина Мария Александровна

Мать ребёнка: Пургина Феодосья Мелентьевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.07.1885

Сын: Пургин Василий Александрович

Мать ребёнка: Пургина Феодосья Мелентьевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.09.1888 ст.

Дочь: Пургина Любовь Александровна

Мать ребёнка: Пургина Феодосья Мелентьевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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