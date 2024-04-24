Пургина Феодосья Мелентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1881
Сын: Пургин Павел Александрович
Отец ребёнка: Пургин Александр Вавилович
Рождение ребёнка
27.04.1883
Дочь: Пургина Мария Александровна
Отец ребёнка: Пургин Александр Вавилович
Рождение ребёнка
07.07.1885
Сын: Пургин Василий Александрович
Отец ребёнка: Пургин Александр Вавилович
Рождение ребёнка
11.09.1888 ст.
Дочь: Пургина Любовь Александровна
Отец ребёнка: Пургин Александр Вавилович
Смерть
Неизвестно