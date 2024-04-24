Пургина Феодосья Мелентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пургина Феодосья Мелентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пургин Александр Вавилович

Рождение ребёнка
25.09.1881

Сын: Пургин Павел Александрович

Отец ребёнка: Пургин Александр Вавилович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.04.1883

Дочь: Пургина Мария Александровна

Отец ребёнка: Пургин Александр Вавилович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.07.1885

Сын: Пургин Василий Александрович

Отец ребёнка: Пургин Александр Вавилович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.09.1888 ст.

Дочь: Пургина Любовь Александровна

Отец ребёнка: Пургин Александр Вавилович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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