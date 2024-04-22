Метлина (Пургина) Ульяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.08.1874
Дата смерти26.04.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1874
Отец: Пургин Михаил Вавилович
Мать: Пургина Евдокия Осиповна
Бракосочетание
18.01.1898
Рождение ребёнка
04.02.1901
Дочь: Молькова Фелисада Степановна
Отец ребёнка: Метлин Степан Александрович
Рождение ребёнка
04.10.1903
Дочь: Кондакова Анна Степановна
Отец ребёнка: Метлин Степан Александрович
Рождение ребёнка
05.08.1906
Сын: Метлин Александр Степанович
Отец ребёнка: Метлин Степан Александрович
Рождение ребёнка
14.08.1909 ст.
Отец ребёнка: Метлин Степан Александрович
Рождение ребёнка
20.11.1913
Дочь: Метлина Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Метлин Степан Александрович
Смерть
26.04.1947