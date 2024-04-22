Метлина (Пургина) Ульяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метлина (Пургина) Ульяна Михайловна

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Место рождения

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.08.1874

Дата смерти

26.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1874

Отец: Пургин Михаил Вавилович

Мать: Пургина Евдокия Осиповна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
18.01.1898

Муж: Метлин Степан Александрович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.02.1901

Дочь: Молькова Фелисада Степановна

Отец ребёнка: Метлин Степан Александрович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.10.1903

Дочь: Кондакова Анна Степановна

Отец ребёнка: Метлин Степан Александрович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.08.1906

Сын: Метлин Александр Степанович

Отец ребёнка: Метлин Степан Александрович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.08.1909 ст.

Сын: Метлин Павел Степанович

Отец ребёнка: Метлин Степан Александрович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1913

Дочь: Метлина Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Метлин Степан Александрович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.04.1947
Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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