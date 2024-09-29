Пургина (Егорова) Евдокия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пургина (Егорова) Евдокия Осиповна

Место рождения

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Егоров Осип Осипович

Мать: Егорова (Шуршина) Екатерина Михайловна

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.01.1872 ст.

Муж: Пургин Михаил Вавилович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.10.1872

Сын: Пургин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.08.1874

Дочь: Метлина (Пургина) Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.08.1877 ст.

Сын: Метлин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.07.1879 ст.

Сын: Пургин Семен Михайлович

Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Брат близнец с Ильей
Рождение ребёнка
15.07.1879 ст.

Сын: Пургин Илья Михайлович

Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Брат близнец с Семеном
Рождение ребёнка
05.11.1882

Сын: Пургин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.10.1883

Сын: Пургин Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пургина Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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