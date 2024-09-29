Пургина (Егорова) Евдокия Осиповна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
23.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
11.10.1872
Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович
Рождение ребёнка
10.08.1874
Дочь: Метлина (Пургина) Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович
Рождение ребёнка
07.08.1877 ст.
Сын: Метлин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович
Рождение ребёнка
15.07.1879 ст.
Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович
Брат близнец с Ильей
Рождение ребёнка
15.07.1879 ст.
Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович
Брат близнец с Семеном
Рождение ребёнка
05.11.1882
Сын: Пургин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович
Рождение ребёнка
24.10.1883
Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пургина Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Пургин Михаил Вавилович
Смерть
Неизвестно