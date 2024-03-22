Udikas Liso
Место рождения
Дата рождения15.09.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1848 ст.
Отец: Udikas Peet
Мать: Udikas Marri
Рождение ребёнка
19.10.1874 ст.
Сын: Udikas Hindrik
Отец ребёнка: Неизвестно ?
Бракосочетание
03.10.1881 ст.
Муж: Oidermann Jurri
Рождение ребёнка
09.01.1883 ст.
Дочь: Päärma Riina
Отец ребёнка: Oidermann Jurri
Рождение ребёнка
15.08.1885
Дочь: Peäske Marie
Отец ребёнка: Oidermann Jurri
по старому стилю 02.08.1885
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно ?
Смерть
Неизвестно