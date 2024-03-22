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Udikas Liso

Место рождения

Нурме, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

15.09.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1848 ст.

Отец: Udikas Peet

Мать: Udikas Marri

Нурме, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
19.10.1874 ст.

Сын: Udikas Hindrik

Отец ребёнка: Неизвестно ?

Нурме, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
03.10.1881 ст.

Муж: Oidermann Jurri

Рождение ребёнка
09.01.1883 ст.

Дочь: Päärma Riina

Отец ребёнка: Oidermann Jurri

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
15.08.1885

Дочь: Peäske Marie

Отец ребёнка: Oidermann Jurri

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
по старому стилю 02.08.1885
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно ?

Смерть
Неизвестно
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