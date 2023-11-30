Udikas Hindrik
Место рождения
Дата рождения19.10.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1874 ст.
Отец: Неизвестно ?
Мать: Udikas Liso
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Udikas Miina
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1900 ст.
Дочь: (Udikas) Maria
Мать ребёнка: Udikas Miina
Рождение ребёнка
05.03.1903 ст.
Сын: (Udikas) Mihkel
Мать ребёнка: Udikas Miina
по новому стилю 18.03.1903
Рождение ребёнка
16.05.1909 ст.
Дочь: (Udikas) Alma
Мать ребёнка: Udikas Miina
Смерть
Неизвестно