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Udikas Hindrik

Место рождения

Нурме, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

19.10.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1848 г.р.

Жена

1872 г.р.

Дети

1900 г.р.
1903 г.р.
1909 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1874 ст.

Отец: Неизвестно ?

Мать: Udikas Liso

Нурме, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Udikas Miina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Udikas (Tannebaum) Melanie

Рождение ребёнка
06.05.1900 ст.

Дочь: (Udikas) Maria

Мать ребёнка: Udikas Miina

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
05.03.1903 ст.

Сын: (Udikas) Mihkel

Мать ребёнка: Udikas Miina

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
по новому стилю 18.03.1903
Рождение ребёнка
16.05.1909 ст.

Дочь: (Udikas) Alma

Мать ребёнка: Udikas Miina

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Смерть
Неизвестно

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