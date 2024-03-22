Peäske (Oidermann) Marie
Место рождения
Дата рождения15.08.1885
Дата смерти07.05.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1885
Отец: Oidermann Jurri
Мать: Udikas Liso
по старому стилю 02.08.1885
Рождение ребёнка
14.11.1907 ст.
Сын: Peäske Elmar Johann
Отец ребёнка: Peäske Juhan
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Peäske Juhan
Смерть
07.05.1941
Таллин, Эстонская ССР