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Peäske (Oidermann) Marie

Место рождения

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

15.08.1885

Дата смерти

07.05.1941

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1848 г.р.

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1885

Отец: Oidermann Jurri

Мать: Udikas Liso

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
по старому стилю 02.08.1885
Рождение ребёнка
14.11.1907 ст.

Сын: Peäske Elmar Johann

Отец ребёнка: Peäske Juhan

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Peäske Juhan

Смерть
07.05.1941
Таллин, Эстонская ССР
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