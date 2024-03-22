Oidermann Jurri
Место рождения
Дата рождения03.05.1843 ст.
Дата смерти16.07.1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1843 ст.
Бракосочетание
03.10.1881 ст.
Жена: Udikas Liso
Рождение ребёнка
09.01.1883 ст.
Дочь: Päärma Riina
Мать ребёнка: Udikas Liso
Рождение ребёнка
15.08.1885
Дочь: Peäske Marie
Мать ребёнка: Udikas Liso
по старому стилю 02.08.1885
Смерть
16.07.1929