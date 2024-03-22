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Oidermann Jurri

Место рождения

Папсааре, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

03.05.1843 ст.

Дата смерти

16.07.1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Папсааре, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
03.10.1881 ст.

Жена: Udikas Liso

Рождение ребёнка
09.01.1883 ст.

Дочь: Päärma Riina

Мать ребёнка: Udikas Liso

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
15.08.1885

Дочь: Peäske Marie

Мать ребёнка: Udikas Liso

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
по старому стилю 02.08.1885
Смерть
16.07.1929
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