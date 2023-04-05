Засухина Татьяна Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засухин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Засухин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засухин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Засухин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Засухин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засухин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засухин Андрей Владимирович
Смерть
Неизвестно