Засухина Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засухина Татьяна Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пиликин Геннадий Васильевич

Мать: Пиликина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засухин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Засухин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засухин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Засухин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засухин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засухин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засухин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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