Пиликина Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1963
Сын: Пиликин Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Пиликин Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Засухина Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Пиликин Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пиликин Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Пиликин Геннадий Васильевич
Смерть
Неизвестно