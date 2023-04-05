Пиликина Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиликина Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1963

Сын: Пиликин Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Пиликин Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Засухина Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Пиликин Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пиликин Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Пиликин Геннадий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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