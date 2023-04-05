Пиликин Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1963
Сын: Пиликин Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Пиликина Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Засухина Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Пиликина Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пиликин Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Пиликина Валентина Михайловна
Смерть
Неизвестно