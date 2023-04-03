Кирилл Леонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирилл Леонов

Кирилл Леонов

Место рождения

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Леон Семенов

Мать: Ирина Мартинова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Никифорова

Рождение ребёнка
1743

Сын: Яков Кириллов

Мать ребёнка: Анисья Никифорова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Настасья Кириллова

Мать ребёнка: Анисья Никифорова

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ирина Кириллова

Мать ребёнка: Анисья Никифорова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Иван Кириллов

Мать ребёнка: Анисья Никифорова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.