Кирилл Леонов
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Леон Семенов
Мать: Ирина Мартинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Никифорова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Яков Кириллов
Мать ребёнка: Анисья Никифорова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Настасья Кириллова
Мать ребёнка: Анисья Никифорова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ирина Кириллова
Мать ребёнка: Анисья Никифорова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Иван Кириллов
Мать ребёнка: Анисья Никифорова
Смерть
Неизвестно