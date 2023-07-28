Анисья Никифорова
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Яков Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Леонов
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Настасья Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Леонов
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ирина Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Леонов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Иван Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Леонов
Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Леонов
Смерть
Неизвестно