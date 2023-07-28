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Анисья Никифорова

Место рождения

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Яков Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Леонов

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Настасья Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Леонов

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ирина Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Леонов

Рождение ребёнка
1754

Сын: Иван Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Леонов

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Леонов

Смерть
Неизвестно