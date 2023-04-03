Яков Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Кирилл Леонов
Мать: Анисья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ларионова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Тимофей Яковлев
Мать ребёнка: Агафья Ларионова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Александр Яковлев
Мать ребёнка: Агафья Ларионова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Павел Яковлев
Мать ребёнка: Агафья Ларионова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Фекла Яковлевна
Мать ребёнка: Агафья Ларионова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Степан Яковлев
Мать ребёнка: Агафья Ларионова
Смерть
Неизвестно