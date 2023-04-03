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Яков Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Кирилл Леонов

Мать: Анисья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ларионова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Агафья Ларионова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Александр Яковлев

Мать ребёнка: Агафья Ларионова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Павел Яковлев

Мать ребёнка: Агафья Ларионова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Фекла Яковлевна

Мать ребёнка: Агафья Ларионова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Степан Яковлев

Мать ребёнка: Агафья Ларионова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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