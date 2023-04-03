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Ирина Кириллова
Ирина Кириллова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1752
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кирилл Леонов
1725 г.р.
Мать
Анисья Никифорова
1728 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец:
Кирилл Леонов
Мать:
Анисья Никифорова
Смерть
Неизвестно
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