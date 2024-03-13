Bruhn (Pfeifer) Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bruhn (Pfeifer) Katharina

Место рождения

Grimm

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

1789 г.р.
1791 г.р.
1794 г.р.
1795 г.р.
1797 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Grimm
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Katharina

Отец ребёнка: Bruhn Adam

Kutter
Рождение ребёнка
1791

Сын: Bruhn Philipp

Отец ребёнка: Bruhn Adam

Kutter
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Margaretha

Отец ребёнка: Bruhn Adam

Kutter
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Sophia

Отец ребёнка: Bruhn Adam

Kutter
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Elisabeth

Отец ребёнка: Bruhn Adam

Kutter
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bruhn Adam

Смерть
Неизвестно
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