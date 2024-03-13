Bruhn (Pfeifer) Katharina
Место рожденияGrimm
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Katharina
Отец ребёнка: Bruhn Adam
Kutter
Рождение ребёнка
1791
Сын: Bruhn Philipp
Отец ребёнка: Bruhn Adam
Kutter
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Margaretha
Отец ребёнка: Bruhn Adam
Kutter
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Sophia
Отец ребёнка: Bruhn Adam
Kutter
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Elisabeth
Отец ребёнка: Bruhn Adam
Kutter
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bruhn Adam
Смерть
Неизвестно