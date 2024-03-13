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(Bruhn) Margaretha
(Bruhn) Margaretha
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Древо
Место рождения
Kutter
Дата рождения
1794
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Bruhn Adam
1767 г.р.
Мать
Bruhn (Pfeifer) Katharina
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Bruhn Adam
Мать:
Bruhn Katharina
Kutter
Смерть
Неизвестно
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