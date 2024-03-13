(Bruhn) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Bruhn) Elisabeth

Место рождения

Kutter

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Bruhn Adam

Мать: Bruhn Katharina

Kutter
Смерть
Неизвестно
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