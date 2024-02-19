Конькова (Вершинина) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
27.06.1963
Луговое, город Ульяновск, Ульяновская область
Владимиру было 17лет и не расписывали. Отец послал их в Грязнуху к Николаю Погодину, он работал в сельсовете. Он их и расписал. Отец подумал , что они были вместе, ночевали в одной квартире. Чисто сл... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1964
Сын: Коньков Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Коньков Владимир Тимофеевич
Развод
1971
Муж: не указан