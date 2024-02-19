Конькова (Вершинина) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конькова (Вершинина) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1944

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1944

Отец: Вершинин Григорий Иванович

Мать: Вершинина (Парфирова) Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коньков Владимир Тимофеевич

Бракосочетание
27.06.1963

Муж: Коньков Владимир Тимофеевич

Луговое, город Ульяновск, Ульяновская область
Владимиру было 17лет и не расписывали. Отец послал их в Грязнуху к Николаю Погодину, он работал в сельсовете. Он их и расписал. Отец подумал , что они были вместе, ночевали в одной квартире. Чисто сл... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1964

Сын: Коньков Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Коньков Владимир Тимофеевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Развод
1971

Муж: не указан

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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