Коньков Владимир Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1946
Дата смерти14.09.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1946
Отец: не указан
Мать: Конькова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
27.06.1963
Луговое, город Ульяновск, Ульяновская область
Владимиру было 17лет и не расписывали. Отец послал их в Грязнуху к Николаю Погодину, он работал в сельсовете. Он их и расписал. Отец подумал , что они были вместе, ночевали в одной квартире. Чисто сл... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1964
Сын: Коньков Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Конькова (Вершинина) Евдокия Григорьевна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
14.09.2017