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Коньков Владимир Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1946

Дата смерти

14.09.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1946

Отец: не указан

Мать: Конькова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конькова (Вершинина) Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
27.06.1963

Жена: Конькова (Вершинина) Евдокия Григорьевна

Луговое, город Ульяновск, Ульяновская область
Владимиру было 17лет и не расписывали. Отец послал их в Грязнуху к Николаю Погодину, он работал в сельсовете. Он их и расписал. Отец подумал , что они были вместе, ночевали в одной квартире. Чисто сл... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1964

Сын: Коньков Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Конькова (Вершинина) Евдокия Григорьевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
14.09.2017

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