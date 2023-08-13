Коньков Валерий Владимирович
Место рождения
Дата рождения22.09.1964
Дата смерти13.08.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1988
Сын: Лялькин Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Конькова (Арефьева) Ирина Вячеславовна
Смерть
13.08.2023
Подлесное, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Инсульт, сердце, почки.... " недели в коме.