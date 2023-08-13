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Коньков Валерий Владимирович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

22.09.1964

Дата смерти

13.08.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1964

Отец: Коньков Владимир Тимофеевич

Мать: Конькова (Вершинина) Евдокия Григорьевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конькова (Арефьева) Ирина Вячеславовна

Рождение ребёнка
12.03.1988

Сын: Лялькин Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Конькова (Арефьева) Ирина Вячеславовна

Смерть
13.08.2023
Подлесное, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Инсульт, сердце, почки.... " недели в коме.

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