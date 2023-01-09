Бражкина Анисья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражкина Анисья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907.?.?

Сын: Бражкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Бражкин Василий Степанович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кириллова (Бражкина) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Бражкин Василий Степанович

Рождение ребёнка
27.07.1912

Сын: Бражкин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Бражкин Василий Степанович

Тумкино, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
27 июля по новому стилю ( 14 июля-по старому)
Смерть
1940

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