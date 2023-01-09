Бражкина Анисья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907.?.?
Сын: Бражкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Бражкин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кириллова (Бражкина) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Бражкин Василий Степанович
Рождение ребёнка
27.07.1912
Сын: Бражкин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Бражкин Василий Степанович
Тумкино, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
27 июля по новому стилю ( 14 июля-по старому)
Смерть
1940