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Бражкин Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кириллова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Бражкина Анисья Афанасьевна

Рождение ребёнка
27.07.1912

Сын: Бражкин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Бражкина Анисья Афанасьевна

Тумкино, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
27 июля по новому стилю ( 14 июля-по старому)
Рождение ребёнка
1907.?.?

Сын: Бражкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Бражкина Анисья Афанасьевна

Смерть
1912
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