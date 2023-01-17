Бражкин Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кириллова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Бражкина Анисья Афанасьевна
Рождение ребёнка
27.07.1912
Сын: Бражкин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Бражкина Анисья Афанасьевна
Тумкино, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
27 июля по новому стилю ( 14 июля-по старому)
Рождение ребёнка
1907.?.?
Сын: Бражкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Бражкина Анисья Афанасьевна
Смерть
1912