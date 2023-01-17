Бражкин Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1912
Дата смерти13.12.1946
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1912
27 июля по новому стилю ( 14 июля-по старому)
Рождение ребёнка
24.08.1935
Дочь: Краснова Эмма Владимировна
Мать ребёнка: Бражкина Васса Тимофеевна
фактически день рождения 14 июня 1934 года
Рождение ребёнка
02.12.1935
Дочь: Борисова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Бражкина Васса Тимофеевна
Пискалы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1939
Сын: Бражкин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Бражкина Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.09.1941
Сын: Бражкин Борис Владимирович
Мать ребёнка: Бражкина Васса Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.1946
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область