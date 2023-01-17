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Бражкин Владимир Васильевич

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Место рождения

Тумкино, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.07.1912

Дата смерти

13.12.1946

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1912

Отец: Бражкин Василий Степанович

Мать: Бражкина Анисья Афанасьевна

Тумкино, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
27 июля по новому стилю ( 14 июля-по старому)
Рождение ребёнка
24.08.1935

Дочь: Краснова Эмма Владимировна

Мать ребёнка: Бражкина Васса Тимофеевна

Тумкино, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
фактически день рождения 14 июня 1934 года
Рождение ребёнка
02.12.1935

Дочь: Борисова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Бражкина Васса Тимофеевна

Пискалы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Бражкин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Бражкина Васса Тимофеевна

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1941

Сын: Бражкин Борис Владимирович

Мать ребёнка: Бражкина Васса Тимофеевна

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бражкина Васса Тимофеевна

Смерть
13.12.1946
Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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