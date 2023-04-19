Барышева Евдинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорофеев Иван
Мать: Дорофеева Ххх
Рождение ребёнка
15.01.1915
Сын: Барышев Астафий Антипович
Отец ребёнка: Барышев Антип Кондратьевич
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышев Афанасий Антипович
Отец ребёнка: Барышев Антип Кондратьевич
Смерть
Неизвестно