Барышева Евдинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева Евдинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорофеев Иван

Мать: Дорофеева Ххх

Рождение ребёнка
15.01.1915

Сын: Барышев Астафий Антипович

Отец ребёнка: Барышев Антип Кондратьевич

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Антип Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышев Афанасий Антипович

Отец ребёнка: Барышев Антип Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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