Барышев Антип Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барышев Кондрат
Рождение ребёнка
15.01.1915
Сын: Барышев Астафий Антипович
Мать ребёнка: Барышева Евдинья Ивановна
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышев Афанасий Антипович
Мать ребёнка: Барышева Евдинья Ивановна
Смерть
Неизвестно