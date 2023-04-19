Барышев Антип Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышев Антип Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барышев Кондрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1915

Сын: Барышев Астафий Антипович

Мать ребёнка: Барышева Евдинья Ивановна

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышева Евдинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышев Афанасий Антипович

Мать ребёнка: Барышева Евдинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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