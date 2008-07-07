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Фёдоров Николай Васильевич

Место рождения

г.Меленки Владимирской обл.

Дата рождения

21.01.1948

Дата смерти

07.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1948

Отец: Фёдоров Василий Васильевич

Мать: Фёдорова Александра Павловна

г.Меленки Владимирской обл.
Рождение ребёнка
02.08.1970

Дочь: Сорокина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Фёдорова Раиса Ивановна

г.Меленки Владимирской обл.
Рождение ребёнка
10.01.1974

Сын: Фёдоров Руслан Николаевич

Мать ребёнка: Фёдорова Раиса Ивановна

г.Темиртау Карагандинской обл
Смерть
07.07.2008
г.Темиртау Карагандинской обл.
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