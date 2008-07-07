Фёдоров Николай Васильевич
Место рожденияг.Меленки Владимирской обл.
Дата рождения21.01.1948
Дата смерти07.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1948
г.Меленки Владимирской обл.
Рождение ребёнка
02.08.1970
Дочь: Сорокина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Фёдорова Раиса Ивановна
г.Меленки Владимирской обл.
Рождение ребёнка
10.01.1974
Сын: Фёдоров Руслан Николаевич
Мать ребёнка: Фёдорова Раиса Ивановна
г.Темиртау Карагандинской обл
Смерть
07.07.2008
г.Темиртау Карагандинской обл.