Фёдорова (Козлова) Раиса Ивановна
Место рожденияд.Коровино, Меленковский р-н, Владимирской обл.
Дата рождения10.03.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1949
Отец: Симаков Иван
Мать: Глебова Анна Михайловна
д.Коровино, Меленковский р-н, Владимирской обл.
Рождение ребёнка
02.08.1970
Дочь: Сорокина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Васильевич
г.Меленки Владимирской обл.
Рождение ребёнка
10.01.1974
Сын: Фёдоров Руслан Николаевич
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Васильевич
г.Темиртау Карагандинской обл