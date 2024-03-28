Фёдорова (Козлова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдорова (Козлова) Раиса Ивановна

Фёдорова (Козлова) Раиса Ивановна

Место рождения

д.Коровино, Меленковский р-н, Владимирской обл.

Дата рождения

10.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1949

Отец: Симаков Иван

Мать: Глебова Анна Михайловна

д.Коровино, Меленковский р-н, Владимирской обл.
Рождение ребёнка
02.08.1970

Дочь: Сорокина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Васильевич

г.Меленки Владимирской обл.
Рождение ребёнка
10.01.1974

Сын: Фёдоров Руслан Николаевич

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Васильевич

г.Темиртау Карагандинской обл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close