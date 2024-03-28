Фёдоров Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1915
Дата смерти02.10.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1948
Сын: Фёдоров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Фёдорова Александра Павловна
г.Меленки Владимирской обл.
Рождение ребёнка
03.05.1963
Дочь: Назмутдинова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Фёдорова Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдоров Адольф Васильевич
Мать ребёнка: Фёдорова Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Менгалиева Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Фёдорова Александра Павловна
Смерть
02.10.1976