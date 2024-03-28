Фёдоров Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1915

Дата смерти

02.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1948

Сын: Фёдоров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Фёдорова Александра Павловна

г.Меленки Владимирской обл.
Рождение ребёнка
03.05.1963

Дочь: Назмутдинова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Фёдорова Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдоров Адольф Васильевич

Мать ребёнка: Фёдорова Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Менгалиева Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Фёдорова Александра Павловна

Смерть
02.10.1976
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