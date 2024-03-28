Фёдорова (Никонова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Никонова) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1917

Дата смерти

23.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1917

Отец: Никонов Павел

Мать: Никонова Евдокия

Рождение ребёнка
21.01.1948

Сын: Фёдоров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Фёдоров Василий Васильевич

г.Меленки Владимирской обл.
Рождение ребёнка
03.05.1963

Дочь: Назмутдинова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Фёдоров Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдоров Адольф Васильевич

Отец ребёнка: Фёдоров Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Менгалиева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Фёдоров Василий Васильевич

Смерть
23.10.1989
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