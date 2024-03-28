Фёдорова (Никонова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1917
Дата смерти23.10.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1917
Отец: Никонов Павел
Мать: Никонова Евдокия
Рождение ребёнка
21.01.1948
Сын: Фёдоров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Фёдоров Василий Васильевич
г.Меленки Владимирской обл.
Рождение ребёнка
03.05.1963
Дочь: Назмутдинова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Фёдоров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдоров Адольф Васильевич
Отец ребёнка: Фёдоров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Менгалиева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Фёдоров Василий Васильевич
Смерть
23.10.1989