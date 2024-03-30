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Вольвач Исаак Емельянович

Место рождения

Новопрокоповка

Дата рождения

1897

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Вольвач Емельян Кузьмич

Мать: Вольвач Екатерина Карповна

Смерть
1897
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