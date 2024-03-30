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Вольвач Исаак Емельянович
Вольвач Исаак Емельянович
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Древо
Место рождения
Новопрокоповка
Дата рождения
1897
Дата смерти
1897
Пол
Мужской
Отец
Вольвач Емельян Кузьмич
Мать
Вольвач Екатерина Карповна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Вольвач Емельян Кузьмич
Мать:
Вольвач Екатерина Карповна
Новопрокоповка
Смерть
1897
Новопрокоповка
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