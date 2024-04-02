Вольвач Емельян Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Храпач Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Вольвач Екатерина Карповна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вольвач Фекла Емельяновна
Мать ребёнка: Вольвач Екатерина Карповна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Вольвач Исаак Емельянович
Мать ребёнка: Вольвач Екатерина Карповна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Вольвач Марфа Емельяновна
Мать ребёнка: Вольвач Екатерина Карповна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Вольвач Захар Емельянович
Мать ребёнка: Вольвач Екатерина Карповна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Вольвач Ксения Емельяновна
Мать ребёнка: Вольвач Екатерина Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно