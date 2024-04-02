Вольвач Емельян Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольвач Емельян Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вольвач Кузьма Петрович

Мать: Вольвач Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Храпач Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Вольвач Екатерина Карповна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вольвач Фекла Емельяновна

Мать ребёнка: Вольвач Екатерина Карповна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Вольвач Исаак Емельянович

Мать ребёнка: Вольвач Екатерина Карповна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Вольвач Марфа Емельяновна

Мать ребёнка: Вольвач Екатерина Карповна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Вольвач Захар Емельянович

Мать ребёнка: Вольвач Екатерина Карповна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Вольвач Ксения Емельяновна

Мать ребёнка: Вольвач Екатерина Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольвач Екатерина Карповна

Смерть
Неизвестно
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