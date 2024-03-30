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Вольвач Екатерина Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Храпач Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Вольвач Емельян Кузьмич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вольвач Фекла Емельяновна

Отец ребёнка: Вольвач Емельян Кузьмич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Вольвач Исаак Емельянович

Отец ребёнка: Вольвач Емельян Кузьмич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Вольвач Марфа Емельяновна

Отец ребёнка: Вольвач Емельян Кузьмич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Вольвач Захар Емельянович

Отец ребёнка: Вольвач Емельян Кузьмич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Вольвач Ксения Емельяновна

Отец ребёнка: Вольвач Емельян Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольвач Емельян Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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