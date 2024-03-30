Вольвач Екатерина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Храпач Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Вольвач Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вольвач Фекла Емельяновна
Отец ребёнка: Вольвач Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Вольвач Исаак Емельянович
Отец ребёнка: Вольвач Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Вольвач Марфа Емельяновна
Отец ребёнка: Вольвач Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Вольвач Захар Емельянович
Отец ребёнка: Вольвач Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Вольвач Ксения Емельяновна
Отец ребёнка: Вольвач Емельян Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно