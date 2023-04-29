Богданов Сагитзян Саитгараевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Сагитзян Саитгараевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1949

Отец: Богданов Саитгарай Латыпович

Мать: Калимуллина Насиха Хабибулловна

Рождение ребёнка
21.12.1971

Дочь: Богданова Лилия Сагитзяновна

Мать ребёнка: Богданова Галина Филипповна

Рождение ребёнка
20.11.1973

Дочь: Богданова Люзия Сагитзяновна

Мать ребёнка: Богданова Галина Филипповна

Рождение ребёнка
22.06.1989

Дочь: Богданова Алина Сагитзяновна

Мать ребёнка: Богданова Галина Филипповна

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