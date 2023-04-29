Богданов Сагитзян Саитгараевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1949
Рождение ребёнка
21.12.1971
Дочь: Богданова Лилия Сагитзяновна
Мать ребёнка: Богданова Галина Филипповна
Рождение ребёнка
20.11.1973
Дочь: Богданова Люзия Сагитзяновна
Мать ребёнка: Богданова Галина Филипповна
Рождение ребёнка
22.06.1989
Дочь: Богданова Алина Сагитзяновна
Мать ребёнка: Богданова Галина Филипповна