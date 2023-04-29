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Богданова Галина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1950

Отец: Валиев Бадретдин Садрисламович

Мать: Сухова Елена Филипповна

Рождение ребёнка
21.12.1971

Дочь: Богданова Лилия Сагитзяновна

Отец ребёнка: Богданов Сагитзян Саитгараевич

Рождение ребёнка
20.11.1973

Дочь: Богданова Люзия Сагитзяновна

Отец ребёнка: Богданов Сагитзян Саитгараевич

Рождение ребёнка
22.06.1989

Дочь: Богданова Алина Сагитзяновна

Отец ребёнка: Богданов Сагитзян Саитгараевич

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