Богданова Галина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1950
Рождение ребёнка
21.12.1971
Дочь: Богданова Лилия Сагитзяновна
Отец ребёнка: Богданов Сагитзян Саитгараевич
Рождение ребёнка
20.11.1973
Дочь: Богданова Люзия Сагитзяновна
Отец ребёнка: Богданов Сагитзян Саитгараевич
Рождение ребёнка
22.06.1989
Дочь: Богданова Алина Сагитзяновна
Отец ребёнка: Богданов Сагитзян Саитгараевич