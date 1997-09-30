Калимуллина Насиха Хабибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калимуллина Насиха Хабибулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

30.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Хабибулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1949

Сын: Богданов Сагитзян Саитгараевич

Отец ребёнка: Богданов Саитгарай Латыпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Зубаржат Саитгараевна

Отец ребёнка: Богданов Саитгарай Латыпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Зубайда Саитгараевна

Отец ребёнка: Богданов Саитгарай Латыпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Магасум Саитгараевич

Отец ребёнка: Богданов Саитгарай Латыпович

Смерть
30.09.1997
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