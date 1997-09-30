Калимуллина Насиха Хабибулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти30.09.1997
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Хабибулла
Рождение ребёнка
27.07.1949
Сын: Богданов Сагитзян Саитгараевич
Отец ребёнка: Богданов Саитгарай Латыпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Зубаржат Саитгараевна
Отец ребёнка: Богданов Саитгарай Латыпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Зубайда Саитгараевна
Отец ребёнка: Богданов Саитгарай Латыпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Магасум Саитгараевич
Отец ребёнка: Богданов Саитгарай Латыпович
Смерть
30.09.1997