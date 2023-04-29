Богданов Саитгарай Латыпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти?.10.1978
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Богданов Латып
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1949
Сын: Богданов Сагитзян Саитгараевич
Мать ребёнка: Калимуллина Насиха Хабибулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Зубаржат Саитгараевна
Мать ребёнка: Калимуллина Насиха Хабибулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Зубайда Саитгараевна
Мать ребёнка: Калимуллина Насиха Хабибулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Магасум Саитгараевич
Мать ребёнка: Калимуллина Насиха Хабибулловна
Смерть
?.10.1978