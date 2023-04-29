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Богданов Саитгарай Латыпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Богданов Латып

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1949

Сын: Богданов Сагитзян Саитгараевич

Мать ребёнка: Калимуллина Насиха Хабибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Зубаржат Саитгараевна

Мать ребёнка: Калимуллина Насиха Хабибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Зубайда Саитгараевна

Мать ребёнка: Калимуллина Насиха Хабибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Магасум Саитгараевич

Мать ребёнка: Калимуллина Насиха Хабибулловна

Смерть
?.10.1978