Таранов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1899 г.р.

Жена

Дети

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1950 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: (Козлова) Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бастрыкина) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бастрыкина) Мария

Место жительства
Неизвестно
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бастрыкина) Мария

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1946

Жена: (Бастрыкина) Мария

Рождение ребёнка
1950

Сын: Таранов Борис

Мать ребёнка: (Бастрыкина) Мария

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бастрыкина) Мария

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бастрыкина) Мария

Смерть
1967
инсульт

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