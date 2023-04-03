Таранов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: (Козлова) Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1945
Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1946
Жена: (Бастрыкина) Мария
Рождение ребёнка
1950
Сын: Таранов Борис
Мать ребёнка: (Бастрыкина) Мария
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1963
Смерть
1967
инсульт