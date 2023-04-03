(Бастрыкина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1945
Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1946
Муж: Таранов Алексей
Рождение ребёнка
1950
Сын: Таранов Борис
Отец ребёнка: Таранов Алексей
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1963
Смерть
1993