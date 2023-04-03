(Бастрыкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бастрыкина) Мария

(Бастрыкина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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1950 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таранов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таранов Алексей

Место жительства
Неизвестно
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таранов Алексей

Архангельское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1946

Муж: Таранов Алексей

Рождение ребёнка
1950

Сын: Таранов Борис

Отец ребёнка: Таранов Алексей

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таранов Алексей

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таранов Алексей

Смерть
1993

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