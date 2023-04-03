(Козлова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти05.01.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Таранов Алексей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1920
Муж: Таранов Василий
Официально зарегистрировались 28.01.1960
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Таранов Василий
Рождение ребёнка
16.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таранов Василий
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таранов Василий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.01.1963
сердечно-сосудистая недостаточность