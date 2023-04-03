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(Козлова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

05.01.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1918 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Таранов Алексей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
1920

Муж: Таранов Василий

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Официально зарегистрировались 28.01.1960
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Таранов Василий

Рождение ребёнка
16.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таранов Василий

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таранов Василий

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
05.01.1963
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
сердечно-сосудистая недостаточность