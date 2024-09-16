Гувелякен Герман Иванович
Место рождения
Дата рождения08.11.1822 ст.
Дата смерти11.05.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1822 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Гувелякен Адольфина Германовна
Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Каролина Андреевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гувелякен Каролина Германовна
Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Каролина Андреевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Гувелякен Юлия Германовна
Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Каролина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Гувелякен Андреас Германович
Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Каролина Андреевна
Рождение ребёнка
09.05.1863 ст.
Дочь: Марциновская (Гувелякен) Клара Германовна
Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Каролина Андреевна
Смерть
11.05.1894 ст.