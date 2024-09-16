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Гувелякен Герман Иванович

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

08.11.1822 ст.

Дата смерти

11.05.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1822 ст.

Отец: Гувелякен Иван (Иоганн) Семенович

Мать: Гувелякен (Сантер) Эмилия (Гермина) Германовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гувелякен (Ротерс) Каролина Андреевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Гувелякен Адольфина Германовна

Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Каролина Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гувелякен Каролина Германовна

Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Каролина Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Гувелякен Юлия Германовна

Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Каролина Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Гувелякен Андреас Германович

Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Каролина Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.05.1863 ст.

Дочь: Марциновская (Гувелякен) Клара Германовна

Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Каролина Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
11.05.1894 ст.

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