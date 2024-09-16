Гувелякен (Ротерс) Каролина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Ротерс Андрей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Гувелякен Адольфина Германовна
Отец ребёнка: Гувелякен Герман Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гувелякен Каролина Германовна
Отец ребёнка: Гувелякен Герман Иванович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Гувелякен Юлия Германовна
Отец ребёнка: Гувелякен Герман Иванович
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Гувелякен Андреас Германович
Отец ребёнка: Гувелякен Герман Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1863 ст.
Дочь: Марциновская (Гувелякен) Клара Германовна
Отец ребёнка: Гувелякен Герман Иванович
Смерть
Неизвестно