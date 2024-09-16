Гувелякен (Ротерс) Каролина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гувелякен (Ротерс) Каролина Андреевна

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Ротерс Андрей Иванович

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гувелякен Герман Иванович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Гувелякен Адольфина Германовна

Отец ребёнка: Гувелякен Герман Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гувелякен Каролина Германовна

Отец ребёнка: Гувелякен Герман Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Гувелякен Юлия Германовна

Отец ребёнка: Гувелякен Герман Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Гувелякен Андреас Германович

Отец ребёнка: Гувелякен Герман Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.05.1863 ст.

Дочь: Марциновская (Гувелякен) Клара Германовна

Отец ребёнка: Гувелякен Герман Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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