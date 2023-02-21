Алиева Байрамасият Магомедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева Байрамасият Магомедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич

Мать: Алиева Патимат (Г1адубат1и) Абдулаевна

Рождение ребёнка
1993

Сын: Гусейнов Джамбулат Абдулмуталимович

Отец ребёнка: Гусейнов Абдулмуталим Бекбулатович

Рождение ребёнка
29.09.1999

Сын: Гусейнов Ходжал Абдулмуталибович

Отец ребёнка: Гусейнов Абдулмуталим Бекбулатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусейнов Бекбулат Абдулмуталимович

Отец ребёнка: Гусейнов Абдулмуталим Бекбулатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусейнов Абдулмуталим Бекбулатович

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