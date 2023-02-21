Алиева Байрамасият Магомедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1967
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Рождение ребёнка
1993
Сын: Гусейнов Джамбулат Абдулмуталимович
Отец ребёнка: Гусейнов Абдулмуталим Бекбулатович
Рождение ребёнка
29.09.1999
Сын: Гусейнов Ходжал Абдулмуталибович
Отец ребёнка: Гусейнов Абдулмуталим Бекбулатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусейнов Бекбулат Абдулмуталимович
Отец ребёнка: Гусейнов Абдулмуталим Бекбулатович
Бракосочетание
Неизвестно