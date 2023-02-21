Алиева Патимат (Г1адубат1и) Абдулаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1962
Дочь: Алиева Айзанат ( Пирдавус) Магомедовна
Отец ребёнка: Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Алиева Байрамасият Магомедовна
Отец ребёнка: Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Разият Магомедовна
Отец ребёнка: Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Патимат Магомедовна
Отец ребёнка: Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Пазилат (Рабият) Магомедовна
Отец ребёнка: Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно