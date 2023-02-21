Алиева Патимат (Г1адубат1и) Абдулаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева Патимат (Г1адубат1и) Абдулаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1962

Дочь: Алиева Айзанат ( Пирдавус) Магомедовна

Отец ребёнка: Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Алиева Байрамасият Магомедовна

Отец ребёнка: Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Разият Магомедовна

Отец ребёнка: Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Патимат Магомедовна

Отец ребёнка: Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Пазилат (Рабият) Магомедовна

Отец ребёнка: Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич

Смерть
Неизвестно
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