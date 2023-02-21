Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тинасулаев Али Тинасулаевич

Мать: Алиева Айшат (Г1алил Г1айиша) Абдулаевна

Рождение ребёнка
23.10.1962

Дочь: Алиева Айзанат ( Пирдавус) Магомедовна

Мать ребёнка: Алиева Патимат (Г1адубат1и) Абдулаевна

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Алиева Байрамасият Магомедовна

Мать ребёнка: Алиева Патимат (Г1адубат1и) Абдулаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Разият Магомедовна

Мать ребёнка: Алиева Патимат (Г1адубат1и) Абдулаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Патимат Магомедовна

Мать ребёнка: Алиева Патимат (Г1адубат1и) Абдулаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Пазилат (Рабият) Магомедовна

Мать ребёнка: Алиева Патимат (Г1адубат1и) Абдулаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Патимат (Г1адубат1и) Абдулаевна

Смерть
Неизвестно
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