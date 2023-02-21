Алиев Магомед (Г1алимух1анд) Алиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1962
Дочь: Алиева Айзанат ( Пирдавус) Магомедовна
Мать ребёнка: Алиева Патимат (Г1адубат1и) Абдулаевна
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Алиева Байрамасият Магомедовна
Мать ребёнка: Алиева Патимат (Г1адубат1и) Абдулаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Разият Магомедовна
Мать ребёнка: Алиева Патимат (Г1адубат1и) Абдулаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Патимат Магомедовна
Мать ребёнка: Алиева Патимат (Г1адубат1и) Абдулаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Пазилат (Рабият) Магомедовна
Мать ребёнка: Алиева Патимат (Г1адубат1и) Абдулаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно